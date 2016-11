K 3 K3-Dornröschen

Die K3 Girls machen sich auf den Weg nach Haiti. Dort sollen sie ein Benefizkonzert unter freiem Himmel geben. Als kurz nach der Ankunft X und bald auch Kylie in einen mysteriösen Jahrhundert-Schlaf verfallen, ist an einen Auftritt jedoch nicht mehr zu denken. Es sei denn, Kim und Kate gelingt es, herauszufinden, was den seltsamen Dauerschlaf ausgelöst hat. Voller Elan gehen die zwei jeder kleinsten Spur nach!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)