Shades of Blue Sündenfall

Inhalt - 'Sündenfall', I/6

Cristine bekommt einen Brief ihres Vaters Miguel zu lesen. Sie möchte daraufhin Miguel im Gefängnis besuchen. Inzwischen ist sich Wozniak sicher, dass Saperstein der FBI-Maulwurf ist und will ihn 'unschädlich' machen. Harlee muss schnell handeln, um Saperstein zu beschützen. Sie will, dass Stahl Saperstein in Schutzhaft nimmt. Doch Saperstein schafft es, zu entkommen.



DARSTELLER

Jennifer Lopez (Det. Harlee Santos)

Ray Liotta (Lt. Bill Wozniak)

Drea de Matteo (Det. Tess Nazario)

Warren Kole (FBI-Agent Robert Stahl)

Dayo Okeniyi (Michael Loman)

REGIE

Dan Lerner