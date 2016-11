Limitless Das Erbe des Dschingis Khan

Während die FBI-Agenten Rebecca und Boyle den mysteriösen Tod eines Aufdecker-Journalisten untersuchen, wird Brian vom FBI zunächst zum Aktenstudium abkommandiert. Doch als er eine heiße Spur entdeckt, hält ihn nichts mehr an seinem Schreibtisch....

Brian nimmt seine Arbeit beim FBI auf. Er soll die Agenten Harris und Boyle bei komplizierten Fällen unterstützen. FBI-Chefin Nasreen Pouran ahnt, dass Brians geniale Höhenflüge von der Wunderdroge NZT-48 ausgelöst werden. Warum bei ihm keinerlei schädliche Nebenwirkungen auftreten, bleibt ihr allerdings rätselhaft. Ihr eigener Vater ist am Konsum von NZT-48 gestorben. Nasreen hofft, bald schon Näheres in Erfahrung zu bringen. Doch weder für das FBI noch für Brian selbst verläuft die Kooperation zunächst nach Wunsch. DARSTELLER Jake McDorman (Brian Finch) Jennifer Carpenter (Special Agent Rebecca Harris) Hill Harper (Special Agent Spelman Boyle) Mary Elizabeth Mastrantonio (Special Agent Nasreen Pouran) Colin Salmon (Jared Sands) REGIE Marc Webb

Staffel I jeden Montag auf ORFeins

Die neue Serie des Senders CBS ist eine Fortsetzung des gleichnamigen Kinofilms (auf deutsch: "Ohne Limit") aus dem Jahre 2011 mit Bradley Cooper, der in einer wiederkehrenden Gastrolle als Senator Eddie Morra zu sehen sein wird. In "Limitless" wird dank einer neurotropischen Wunderdroge aus dem erfolglosen Musiker Brian Finch ein Hochleistungsgenie - was sich das FBI zunutze macht. Die ersten 22 Folgen gibt es jeden Montag um ca. 22.00 Uhr auf ORF eins zu sehen.



Hier erfahren Sie mehr über die Serie