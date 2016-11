Planet 51 ("Planet 51")

Turbulent witziger Animationsspaß. Astronaut Chuck Baker stürzt die Bewohner von Planet 51 in Panik. Die grünen Wesen fühlen ihren glückseligen 50er-Lifestyle von dem fremdartigen Eindringling bedroht und eröffnen die Jagd auf Alien Baker.



Astronaut Captain Chuck Baker landet als erster Mensch auf Planet 51. Zu seiner größten Überraschung ist dieser aber alles andere als unbewohnt. Grüne Wesen bevölkern ihn und führen ein Leben, das stark an den American Lifestyle der 1950er Jahre erinnert. Der extraplanetarische Eindringling wird natürlich als gefährliche Bedrohung angesehen. Während die Armee eine atemberaubende Hetzjagd auf Chuck startet, bekommt dieser von dem schüchternen Teenager Lem und dessen Freunden unerwartet Hilfe.

