James Bond - Casino Royale ("Casino Royale") Daniel Craigs erster Einsatz als 007

Dritte Adaption von "Casino Royale"

Das Drehbuch, das von Autor/Regisseur Paul Haggis mitverfasst wurde (Oscar für "L.A. Crash"), hielt sich eng an die Romanvorlage von Ian Fleming, die im Jahre 1953 erschienen ist. "Casino Royale" wurde bereits in den 50er Jahren als TV-Movie adaptiert, mit Barry Nelson in der Rolle von Agentengreenhorn 'Jimmy Bond' (!). 1967 kam eine hochkarätig besetzte Persiflage mit David Niven als alternder Bond in die Kinos. Die Filmmusik wurde, wie alle Bond-Filme seit "Der Morgen stirbt nie" (1997), von David Arnold komponiert, der Titelsong "You Know My Name" stammt von Chris Cornell.



Neben den Bahamas wurde hauptsächlich in Tschechien (vor allem in Prag), am Comer See, in London und in Venedig gedreht.