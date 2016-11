Hexe Lilli Lilli und das geheime Zimmer

Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Bruder zieht Lilli in ein Apartment über dem Buchgeschäft. Es missfällt Lilli sehr, sich fortan ein Zimmer mit ihrem Bruder teilen zu müssen. Als sie mit ihrem Drachen Hektor die neue Wohnung erkundet, stößt sie auf einen geheimen Raum unterhalb des Dachbodens. Neugierig geworden, will Lilli das Zimmer näher auskundschaften, da wird Hektor plötzlich von einer Mausefalle gefangen genommen. Als alle Befreiungsversuche scheitern, beschließen sie, in der Zeit zurückzureisen, um den Erfinder der Falle um Rat zu fragen.



Koproduktion DOR FILM/ORF