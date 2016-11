Rookie Blue Im Fadenkreuz des Rächers

Andy und Chloe gehen gemeinsam einem Notruf nach. Eine Person soll gegen einen Baum gelehnt sein und sich nicht bewegen. Als Andy die mutmaßliche Leiche berührt, stellt sie zu ihrer Überraschung fest, dass es sich bloß um eine Attrappe handelt. Plötzlich fallen Schüsse, die Chloe schwer am Hals verletzen. In einen ähnlichen Hinterhalt geraten wenig später zwei weitere Kollegen. Offenbar hat ein unbekannter Scharfschütze eine Rechnung mit der Polizei offen. Eine fieberhafte Suche nach dem Übeltäter beginnt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)