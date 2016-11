Liberace - Zu viel des Guten ist wundervoll ("Behind the Candelabra") Preisgekröntes Biopic von Steven Soderbergh

Tour-de-Force-Darstellung von Oscargewinner Michael Douglas als schillernder Entertainer Liberace, der in der Glitzermetropole Las Vegas mit dem naiven Landei Matt Damon eine turbulente Beziehung führt. Deutsch/Englisch!

ZUR STORY Glamour, Glanz und ganz viel Glitter. Der begnadete Pianist Liberace (Michael Douglas) ist Vollblut-Entertainer, der mit seinen extravaganten Auftritten das Publikum begeistert. Für seine opulenten Bühnenshows in Las Vegas darf es gar nicht bombastisch und kitschig genug sein: Glitzeranzüge, Pelzmäntel, Strahlegrinsen, exzentrischer Schmuck - und ein auffälliges Klavier, wahlweise mit Strasssteinen verziert und mit einem Kerzenständer als sein Markenzeichen obenauf.



Im Jahre 1977 wird ihm über einen Freund der 17-jährige Tierpfleger Scott Thorson (Matt Damon) vorgestellt. Der Starpianist bietet dem attraktiven jungen Mann einen Job als 'Assistent' an. Schon bald teilt Scott mit ihm Bett und Whirlpool und taucht in das extravagante Luxusleben seines Gönners ein. Die Öffentlichkeit darf allerdings nichts von ihrer Beziehung erfahren. Zunächst überhäuft Liberace seinen jugendlichen Lover mit Aufmerksamkeit und teuren Geschenken, doch artet seine Zuneigung zunehmend in Obsession aus. Scott leidet immer mehr unter den Launen und Affären von Liberace und flüchtet sich in Drogen und Alkohol. Die Abwärtsspirale ist nicht mehr zu bremsen...

Zwei Golden Globes Basierend auf den Memoiren von Scott Thorson gelang Steven Soderbergh ein vielschichtiges Drama, das mit reichlich Zeitkolorit der 1970er und 80er die außergewöhnliche Beziehungsgeschichte zwischen dem exaltierten Showpianisten und einem naiven Jungen vom Land erzählt. Dabei gelingt es Soderbergh, den grotesken Aspekten ihres Zusammenlebens eine liebe- und humorvolle Note zu verleihen und trotz der zunehmend dramatischen Töne nie die Leichtigkeit zu verlieren.



In Michael Douglas und Matt Damon fand Soderbergh zwei couragierte Stars, die beide eine der eindrucksvollsten Darstellungen ihrer Karrieren lieferten. Als Belohnung gab es für Matt Damon eine Golden-Globe-Nominierung, Michael Douglas durfte sich über einen Golden Globe als Bester Darsteller eines TV-Films freuen, wie auch der Film selbst als Bester TV-Film mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde. Unbedingt zu erwähnen ist Rob Lowe als bis zur Unkenntlichkeit gelifteter Schönheitschirurg Dr. Jack Start, was dem einstigen Jugendstar der 1980er nebst einem Comeback auch eine Golden-Globe-Nominierung einbrachte. Ebenfalls mit dabei sind Debbie Reynolds als Liberaces geliebte Mutter Frances sowie Dan Aykroyd als Liberaces treuer Manager und Scott Bakula.

Der Film wurde unter dem englischen Originaltitel "Behind the Candelabra" bei den Filmfestspielen in Cannes im Jahre 2013 uraufgeführt und fuhr bei seiner TV-Premiere auf dem Pay-TV-Sender HBO Rekordquoten ein. Neben den zwei Golden Globes gewann 'Liberace' außerdem elf Emmys bei 14 Nominierungen.

Kurzinhalt Ein Las Vegas-Trip im Jahr 1977 gerät für Tierpfleger Scott Thorson zum Abenteuer seines Lebens. Über einen Kumpel lernt der 17-Jährige den alternden Entertainer Liberace kennen. Fasziniert beginnen die zwei eine leidenschaftliche Affäre miteinander. Während Liberace den unverfälschten jungen Mann als Rohdiamanten betrachtet, den er nach seinem Willen formen kann, ist Scott vom Charisma des genial-exaltierten Starpianisten und seines luxuriösen Lebensstils schlichtweg überwältigt. Doch je tiefer Scott in die funkelnde Welt der Showbiz-Legende eindringt, umso dunkler werden die Abgründe.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch in Dolby Digital 5.1 / englisch)



DARSTELLER

Michael Douglas (Liberace)

Matt Damon (Scott Thorson)

Rob Lowe (Dr. Jack Startz)

Scott Bakula (Bob Black)

Dan Aykroyd (Seymour Heller)

Debbie Reynolds (Frances Liberace)

REGIE

Steven Soderbergh

DREHBUCH

Richard LaGravenese

KAMERA

Peter Andrews

MUSIK

Marvin Hamlisch

STORY

Scott Thorson

Alex Thorleifson