Andreas Gabalier - MTV Unplugged

Andreas Gabalier präsentiert live und unplugged aus dem Odeon Theater in Wien seine größten Hits in völlig neuer Interpretation. Er ist damit der erste Künstler in der österreichischen Musikgeschichte, der sich unter diesem legendären Label beweisen darf. Im großartigen Ambiente des Odeon-Theaters wird Andreas Gabalier dabei von seiner Band und von einem Orchester unter der Leitung von Christian Kolonovits begleitet. Dabei oder gerade dadurch keine Spur von rustikaler Schenkelklopferei. Die Kraft dieses Konzerts liegt in der Ruhe der Songs, in ihrer Einfachheit, der Schnörkellosigkeit, wunderschön reduziert auf das Maximum. Für diese besonderen Arrangements hat sich Andreas Gabalier auch namhafte Duettpartner eingeladen.

Bei diesem einzigartigem Konzert-Event sind Xavier Naidoo, Gregor Meyle, Max Giesinger und die Hip Hopper 257er mit dabei.