K 3 Gespenstische Rettung

Der größte Fan der K3 Girls, Captain Sloop, steckt in Schwerigkeiten. Er wird im Kerker seines Schlosses gefangen gehalten. In seiner Not bittet er Kim, Kate und Kylie per Mail um Hilfe. Eigentlich sollten die Mädchen ja ein Konzert auf ihrer Lieblingsinsel Ibiza geben. Doch den Geisterkapitän und größten Fan der K3 zu retten, hat für die Girls eindeutig Priorität!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)