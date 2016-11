Das Leuchten der Stille ("Dear John") Romantikdrama nach Nicholas-Sparks-Bestseller

Als der Soldat John Tyree während seines Urlaubes in South Carolina auf die bezaubernde Studentin Savannah stößt, ist es um beide geschehen. Nach zwei romantischen Wochen muss er wieder zurück zu seiner Einheit. Mit leidenschaftlichen Liebesbriefen versucht das verliebte Paar, die Trennung zu überbrücken. Doch dann passiert der 11. September...

Herzergreifende Romanze nach einem Bestseller von Nicholas Sparks ('Wie ein einziger Tag', 'Das Lächeln der Sterne'). Special Forces Soldat John Tyree, gespielt vom amtierenden 'sexiest man alive' Channing Tatum ('Magic Mike', 'G.I. Joe'), und die privilegierte Savannah, Engelsgesicht Amanda Seyfried ('Mamma mia!', 'Briefe an Julia', 'Les Misérables'), werden als frisch verliebtes Paar getrennt. Nach den Geschehnissen von 9/11 wird ihre Liebe auf eine harte Probe gestellt. Meisterhaft gefühlvoll von Lasse Hallström ('Chocolat', 'Casanova') in Szene gesetzt. Hallström bewies bereits mit Filmen wie "Chocolat" und "Gottes Werk und Teufels Beitrag" (oscarnominiert als Bester Regisseur) sein Händchen für Literaturverfilmungen. Zuletzt war der schwedische Meisterregisseur mit der Tragikomödie "Lachsfischen im Jemen" und dem Liebesdrama "Safe Haven" in unseren Kinos.