Lilyhammer Der Meisterkoch

Als Frank mit seinen Leuten die neu erstandenen Mehrheitsanteile am Asylantenheim feiert, kennt seine Bewunderung für den begnadeten Koch des Festessens, den Nigerianer Balotelli, kaum Grenzen. Frank will ihn unbedingt für seinen Club engagieren, gäbe es da nicht einen Haken: Balotellis Antrag auf Asyl wurde bereits abgelehnt. Um die drohende Abschiebung zu verhindern, muss Frank wieder einmal tief in die Trickkiste greifen. Derweil tauchen einige Kumpels des vermissten Ferrari-Besitzers in Lillehammer auf - mit zweifelhaften Absichten.