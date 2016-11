Start der Serie: Lilyhammer Start von Staffel II mit Doppelfolge!

Franks Nachtclub ‚Flamingo' gedeiht prächtig. Auch wegen seiner unkonventionellen Lösungsansätze ist der New Yorker Ex-Mafioso mittlerweile ein gefragter Mann in Lillehammer und hat sich perfekt in die norwegische Kleinstadt eingelebt.

Staffel II jeden Freitag auf ORF eins 'Der Pate und die Taufe' ist die erste Folge der zweiten Staffel der preisgekrönten Serie, die am 23. Oktober 2013 auf dem norwegischen Sender NRK1 gesendet wurde. Die acht Dacapo-Folgen von Staffel II werden jeden Freitag im Doppelpack um ca. 0:00 Uhr auf ORFeins ausgestrahlt.



Die preisgekrönte Serie "Lilyhammer" feierte ihre Premiere auf NRK am 25. Jänner 2012 und erreichte eine Rekordquote von einer Million norwegischer Zuseher. Am 6. Februar 2012 bot Netflix seinen Abo-Sehern in den USA die komplette erste Staffel mit acht Folgen an. Staffel zwei startete in Norwegen am 23. Oktober 2013. Die dritte und bislang letzte Staffel lief acht Folgen lang bis zum 17. Dezember 2014.