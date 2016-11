K 3 K3-Babysitter

Eigentlich sollten Kate, Kim und Kylie an ihren Tanzschritten feilen, schließlich steht ein Konzert in Bayern ins Haus. Außerdem gilt es, einen Club zu eröffnen. Doch weil ihrer Managerin die Zeit fehlt, sollen Kate, Kim und Kylie nebenbei auch noch auf Maxines Neffen Mario aufpassen. Der Bursche ist ein begeisterter Skater und liebt es, den Mädchen Streiche zu spielen. Das Babysitten gestaltet sich deshalb ziemlich turbulent. Bald schon raubt Mario den Girls buchstäblich den letzten Nerv!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)