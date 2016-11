Immer tiefer wird Mike Noonan in den Sorgerechtsstreit der Devores hineingezogen. Er war Zeuge, wie die junge Witwe Mattie Devore ihre Tochter Kyra beinahe vor ein Auto hätte laufen lassen. Ihr steinreicher Schwiegervater will ihr deshalb das Kind wegnehmen. Doch Noonan steht auf Matties Seite und bezahlt ihr einen eigenen Anwalt. Zugleich suchen ihn weiterhin wirre Träume heim, die auf ein schreckliches Geheimnis hindeuten - und Noonan hört wieder Botschaften aus dem Jenseits.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)

Hauptdarsteller Pierce Brosnan (Mike Noonan)

Melissa George (Mattie Devore)

Annabeth Gish (Jo Noonan)

Anika Noni Rose (Sara Tidwell)

Jason Priestley (Marty)

Caitlin Carmichael (Kyra Devore)

Peter MacNeill (Bill Dean)

William Schallert (Max Devore)

Regie Mick Garris

Drehbuch Matt Venne

Kamera Barry Donlevy

Musik Nicholas Pike