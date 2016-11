Wie tickst Du? Wer die Wahl hat ... Mit Thomas Maurer

Thomas Maurer macht sich auf zu einer Reise durch Österreich und versucht den politischen Statistiken im Land ein Gesicht zu geben. Wer ist wahlmüde und warum? Wo hat die Parteipolitik den Anschluss an die Menschen verloren? Was wünschen sie sich denn eigentlich? Und gibt es eine "Abfahrt von der Frustautobahn"? Der Weg Maurers durch Österreich ist abwechslungsreich. Er besucht die Gemeinden mit der höchsten und der niedrigsten Wahlbeteiligung. Er ist zu Gast in einer Ortschaft, in der auf den Kopf genau gleich viele Hofer- und Van der Bellen-Anhänger leben. Er sucht Wahrheiten im Mythendschungel der Sozialen Medien und er geht auf ein Bier: politisieren.