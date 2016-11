Flashpoint - Das Spezialkommando Männer des Gesetzes

Dean und Clark, die Söhne von Parker und Ed, sitzen mit ihren Vätern im Auto, um einen Einblick in deren Arbeit zu bekommen. Als ein Notruf eingeht, wird aus der Theorie bald gefährlicher Ernst. Das Team One wird zu einer Schießerei zwischen Drogendealern und Undercover Polizisten gerufen. Dean und Clark verfolgen heimlich den Einsatz. Dabei beobachten sie, wie ein Unbekannter vom Tatort flüchtet und eine Tasche voller Waffen entsorgt.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)