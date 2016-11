Two and a Half Men Der Trauer-Dreier

Um mehr Abwechslung in ihr Sexleben zu bekommen, beschließen Alan und Lyndsey, dass sie einen flotten Dreier probieren wollen. Lyndseys Wahl fällt auf Walden. Der stimmt zunächst auch zu, doch dann überkommt ihn die Trauer über seine Ex-Freundin Zoey. So müssen Alan und Lyndsey jemand anderen suchen. In einer Bar stoßen sie auf die attraktive Rachel.