The Big Bang Theory Vierer ohne Sheldon

Zu Leonards Überraschung kündigt Sheldon Damenbesuch an: Die berühmte Wissenschaftlerin Dr. Elizabeth Plimpton weilt in der Stadt und hat vor, bei ihm zu nächtigen. Leonard und Raj sind sofort Feuer und Flamme, zumal sie Dr. Plimpton aufgrund ihrer wissenschaftlichen Arbeit über alle Maßen schätzen. Doch Dr. Plimpton ist nicht an intellektuellen Diskussionen, sondern vielmehr an amourösen Abenteuern interessiert: Kurzerhand schleicht sie sich nachts in Leonards Zimmer, um ihn zu verführen. Sheldon und Penny sind entsetzt, als sie davon Wind bekommen.