Schaurig-schöner Nervenkitzel nach einer Buchvorlage vom Meister des Grauens, Stephen King, mit Ex-James Bond Pierce Brosnan. Vier quälende Jahre hat Bestsellerautor Mike Noonan, paralysiert vom Tod seiner Frau, keinen Satz geschrieben. Die Rückkehr ins gemeinsame Sommerhaus soll die Inspiration wieder ankurbeln. Damit beginnen in Wahrheit aber erst die Probleme.



Mike Noonan konnte sich erfolgreich als Bestsellerautor etablieren. Seine Frau Jo hat großen Anteil an dieser Karriere. Als sie unvermittelt stirbt, fällt Noonan in ein tiefes Loch. Fortan bringt er kein Wort mehr aufs Papier und wird von Alpträumen verfolgt. Um endlich mit der Vergangenheit ins Reine zu kommen, beschließt er, ins gemeinsame Sommerhaus am See zurückzukehren. Tatsächlich löst der Tapetenwechsel alle Blockaden. Doch Mike wird den Eindruck nicht los, dass es in dem Haus spukt.



