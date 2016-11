Bezaubernde Jeannie Wie man kein Star wird

Tony wird als Berater für einen Hollywoodfilm ausgewählt. Klammheimlich will er seine Dienstreise antreten. Doch Jeannie bekommt Wind von seinen Plänen. Unter keinen Umständen will sie ihn alleine unter all den Hollywoodschönheiten wissen. Mit Hilfe eines Tricks gelingt es ihr, Tony per Post nachgesandt zu werden.