Die Simpsons Es war einmal in Homerika

Das seit Jahrzehnten von emigrierten Norwegern bewohnte Städtchen Ogdenville erleidet nach einer Gersten-Krise einen ökonomischen Zusammenbruch. Seine Bewohner suchen Arbeit in Springfield und werden anfangs auch sehr geschätzt, bis ihnen die Schuld an allen möglichen Problemen zugeschoben wird. Ein Grenzschutz wird eingerichtet, um den Zulauf zu stoppen. Einer dieser bewaffneten Bürgerwehr-Truppen schließt sich auch Homer an.