Liebevoll animierte, kanadisch-US-amerikanische Zeichentrickserie über ein kleines Mädchen mit süßen neuen Nachbarn. Eine Reihe fröhlicher Knuddeltierchen wohnt seit kurzem unter ihr. Allesamt gehören sie alsbald zu ihren besten Freunden.



Die junge, modebegeisterte Blythe zieht zusammen mit ihrem Vater aus einem beschaulichen Vorort in die große Stadt. Ihre Freude darüber hält sich in Grenzen, zumal die neue Wohnung ausgerechnet oberhalb eines kleinen Tiergeschäftes liegt. Als Blythe bei einem Ausflug mit dem Lastenaufzug unsanft im Shop landet, stellt sie zu ihrer Überraschung allerdings fest, dass sie mit den Tieren sprechen kann. Blythe ist begeistert, sind doch von nun an jeden Tag Spaß und Abenteuer vorprogrammiert!