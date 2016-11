Wickie und die starken Männer 3D Die Insel der Träume

Dieses Mal verschlägt es die Wikinger auf die Insel der Träume, auf der Berge von Schätzen liegen. Trotzdem schlägt die Plünderung nachts fehl. Denn durch Öffnungen im Gestein pfeift der Wind, was einen einschläfernden Ton verursacht, gegen den die Wikinger nichts ausrichten können. Das böse Erwachen am nächsten Morgen bleibt allerdings aus: Boranis, die Herrscherin der Insel, empfängt die Wikinger ausgesprochen freundlich, bittet aber, ihre Schätze in Zukunft in Ruhe zu lassen. Als sich Halvar nicht daran hält, wird er zur Strafe von Boranis in einen Schlaf voller Alpträume versetzt. Wickie will seinen Vater daraus erlösen, doch dafür muss er der Herrscherin einen sehnlichen Wunsch erfüllen.