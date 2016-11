The Mentalist Halb neun

Inhalt - 'Halb neun' 'Silver Wings of Time' - VI/17

Als bei einem Bombenanschlag ein junger Mann stirbt, nimmt Patrick Jane zusammen mit Lisbons Team die Ermittlungen auf. Wie das Bombenkommando herausfindet, wurde um den Sprengkörper eine schützende Decke gewickelt, um keine weiteren Passanten zu verletzen. Bei dem Ermordeten handelt es sich um den Bruder eines in der Todeszelle sitzenden Inhaftierten, der in den nächsten Tagen hingerichtet werden soll. Der getötete Bruder war am besten Wege, endlich die Unschuld seines Bruders zu beweisen.



Hauptdarsteller

Simon Baker (Patrick Jane)

Robin Tunney (Teresa Lisbon)

Tim Kang (Kimball Cho)

Owain Yeoman (Wayne Rigsby)

Amanda Righetti (Grace Van Pelt)

Regie

James Hayman