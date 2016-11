Under the Dome Rosa Sterne

Big Jim erhält den Auftrag, alle Waffen in der Stadt einzusammeln. Dahinter steckt die geheimnisvolle Max Seagrave. Sie möchte einen illegalen Schwarzmarkt in Chesters Mill aufziehen. Nachdem Angie ebenfalls einen unerklärlichen Anfall erleidet, vertraut sich Junior ihr an. Dieser zeigt ihr eine Zeichnung, in der er von herabfallenden rosa Sternen umgeben ist, die seine verstorbene Mutter gemalt hat. Unterdessen taucht der verschwundene Mini-Dome unerwartet in Joes Scheune wieder auf.