Revenge Abrechnung

Der weißhaarige Mann hat Nolan entführt und nun fordert er Emily zum Showdown. Emily willigt auf ein Treffen ein. Sie hat sich bestens vorbeitet und will endlich Rache am Mörder ihres Vaters nehmen. Unterdessen spitzen sich die Dinge auch innerhalb der Familie Grayson zu. Victoria ist fest entschlossen, nach Washington zu fliegen, um die Affäre rund um Grayson Global und den Tod von David Clarke aufzudecken. Conrad will dies um jeden Preis verhindern.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)