K 3 Der Mr. Cool-Wettbewerb

Maxim erzählt den K3 Girls, was diesmal auf dem Programm steht: ein Auftritt beim 'Mr. Cool'-Wettbewerb am Santa Monica Pier in Kalifornien! Die Mädchen sind begeistert, schließlich laufen dort die schneidigsten Burschen herum. Bevor die Show beginnt, treffen sie auf den fiesen Eugene. Er hat ein Gerät entwickelt, das Stimmen verzerren kann. Die K3 Girls und einige der anderen Teilnehmer des Contests schweben deshalb schon bald in höchster Gefahr!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)