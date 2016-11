Two and a Half Men Her mit deiner Hose

Zoeys Tochter Ava vermisst Walden sehr und möchte ihn deshalb zu ihrer Geburtstagparty einladen. Walden leidet sehr unter der Trennung von Zoey und hat sie noch nicht überwunden. Sein Zustand wird zunehmend Besorgnis erregender. Schließlich freundet er sich mit einer Dogge an. Die Freude dauert jedoch nicht lange, da der Hund das ganze Wohnzimmer verwüstet. Hauptdarsteller Ashton Kutcher (Walden Schmidt)

Jon Cryer (Alan Harper)

Conchata Ferrell (Berta)

Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Mackelroy)

Holland Taylor (Evelyn Harper)

Regie James Widdoes