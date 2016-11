In Admont hört er von einem Tierliebhaber, der nicht nur einen Hund und zahlreiche andere Tiere, sondern tatsächlich auch einen Steinadler besitzen soll. Diesen will der unternehmungslustige Regisseur natürlich sehen und sucht den Falkner spontan auf.

Der junge Mann erzählt, wie schwierig es ist, in der heutigen Zeit in einem kleinen Ort einen Betrieb zu führen.



Entlang der Enns kurvt der Filmemacher in Richtung Hieflau, wo er auf einen Koch trifft, der sich hier niedergelassen hat. Der weitgereiste Saisonarbeiter hat sein Haus in Salzburg verkauft, um in der idyllischen Steiermark sein Glück zu finden.