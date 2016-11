K 3 Kater Flauschi ist verschwunden

Der Milliardär William Carson lebt zusammen mit vielen Tieren in einem palastartigen Anwesen mit riesig großem Garten. An seinem Geburtstag sollen ihm die K3 Girls ein Ständchen bringen. Doch als während der Feier plötzlich seine heißgeliebte Siamkatze Flauschi verschwindet, ist an Singen nicht mehr zu denken. Mr. Carson vermutet, es könnte sich um eine Entführung handeln. Damit ihr Konzert fortgesetzt werden kann, machen sich Kate, Kylie und Kim sogleich auf die Suche nach dem Stubentiger!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)