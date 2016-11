Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann

Das Comeback von Kultfigur Matula steht bevor. In Willkommen Österreich spricht Schauspieler Claus Theo Gärtner über die Rolle seines Lebens. Außerdem treffen Stermann und Grissemann auf Schauspielerin und Sängerin Edita Malovcic, die am Ende der Sendung auch auf der WÖ-Showbühne stehen wird.





Nach 300 Folgen hatte Claus Theo Gärtner genug vom Verprügeltwerden, Sprücheklopfen und "Alfa Romeo"-Fahren. Er verkündete das Ende der Figur Josef Matula aus der Krimiserie "Ein Fall für zwei". Das ZDF holte den 73-jährigen Schauspieler zurück vor die Kamera. Matula soll in einer Krimi-Episode in Spielfilmlänge weiter VerbrecherInnen jagen.

Wie es dazu kam, dass Claus Theo Gärtner Serien-Star wurde und wie sein Leben abseits der Dreharbeiten verlaufen ist, beschreibt er in seiner Autobiografie "Matula, hau mich raus!", die er gemeinsam mit seiner Frau verfasst hat. Stermann und Grissemann freuen sich auf den Besuch von Claus Theo Gärtner, den dienstältesten Detektiv im Deutschen Fernsehen.



Auch Edita Malovcic hat Fernsehkrimi-Erfahrung. Die österreichische Schauspielerin und Sängerin stand als Staatsanwältin Hanna Lennerz mit Til Schweiger für den "Tatort" vor der Kamera. Demnächst ist sie im Film "Liebe möglicherweise" im Kino zu sehen.

Unter dem Namen Madita veröffentlichte Edita Malovcic bereits mehrere Musik-Alben. Ihren Song "Because" aus dem Jahr 2008 können heute noch viele mitsingen. Derzeit arbeitet die Musikerin an einer deutschsprachigen Platte. Nach dem Gespräch mit Stermann und Grissemann präsentiert sie auf der Willkommen-Österreich-Showbühne zum ersten Mal einen Song daraus der Öffentlichkeit.