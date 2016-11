Wickie und die starken Männer 3D Der falsche Druide

Faxe wird von heftigen Bauchschmerzen geplagt, was Urobe auf die Idee bringt, dem alten Eboru einen Besuch abzustatten und seine Heilkünste in Anspruch zu nehmen. Als die Wikinger auf der einsamen Insel ankommen, ist von Eboru keine Spur zu sehen. Sie treffen dafür auf einen Mann namens Elsenor, der vorgibt, Eborus Schüler zu sein. Elsenor schwört auf die heilende Wirkung von Seetang und bietet sich den Wikingern als Führer an. Niemand ahnt, dass Elsenor Faxes Bauchschmerzen herzlich egal sind und er in Wahrheit Schlimmes im Schilde führt.