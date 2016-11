Dawson's Creek Ein rabenschwarzer Tag

Paceys sechzehnter Geburtstag wird für ihn zum totalen Reinfall. Am Vormittag fällt er durch die theoretische Führerscheinprüfung und die spontane Party am Jachthafen verläuft auch nicht wunschgemäß. Dawson hört ihm überhaupt nicht zu, denn er ist mit seinen eigenen Problemen beschäftigt. Am Abend kommt es dann doch noch zu einer Aussprache der beiden Freunde. Dawson entschuldigt sich für sein egoistisches Verhalten.