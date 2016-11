K 3 Das flauschige Schneemonster

Den K3 Girls blühen frostige Temperaturen. Die drei sind für ein Konzert in einem Luxushotel gebucht, das am Himalaya liegt, wo gerade arktische Kälte und dichtes Schneetreiben herrschen. Mitten im Gebirge streikt jedoch dummerweise ihr Tourbus und die Mädchen sitzen fest. Während sie auf Hilfe warten, begegnet Kate, Kim und Kylie ein flauschiges Schneemonster, das von der bösen Melissa verfolgt wird. Diese plant, den Yeti teuer zu verkaufen. Klar, dass die K3 Girls das auf keinen Fall zulassen können!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)