Biene Maja Wie die Fliege gefoppt wird

Maja und Willi beobachten, wie ein Schmarotzer seine Eier in die Erdhöhle einer Wespe legt. Willi ist empört. Er, der von Arbeit sowieso nichts hält, kann nicht begreifen, wie man die Arbeit eines anderen so wenig achtet. Er und Maja entschließen sich, diesem Schmarotzer einen Streich zu spielen. Sie rufen Max, den Regenwurm, zu Hilfe und graben um das Nest der fremden Eier herum viele gleiche Löcher. Auf diese Löcher legen sie Deckel und dann warten sie ab. Jetzt hat es der fremde Käfer schwer, sein Gelege in dem Wirrwarr der Nester wiederzufinden.