Scrubs - Die Anfänger Mein Mentor

Langsam bekommt J.D. Routine bei seiner Arbeit als Assistenzarzt. Neue Probleme lassen jedoch nicht lange auf sich warten. Sein Patient Will hat ernsthafte Lungenprobleme. J.D. gelingt es einfach nicht, den Kettenraucher vom Griff zur Zigarette abzuhalten. Unterdessen versucht Turk zwischen Elliot und Carla zu vermitteln. In der Überzeugung, besser als die andere zu sein, geraten sich die beiden permanent in die Haare.