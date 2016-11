Detective Laura Diamond Laura und der geheimnisvolle Anruf

In der heutigen Folge lernen wir Lauras jüngere Halbschwester Lucy ( Debby Ryan - "Jessie") kennen, die knietief im Handel mit Schwarzmarkt-Medikamenten steckt. Ein Mord bringt die beiden Halbschwestern gezwungenermaßen näher zusammen...

Als Laura eine Nachricht auf ihrem Handy abspielt, hört sie einen Schuss. Daraufhin nimmt sie die Ermittlungen auf und schafft es tatsächlich, den Anrufer ausfindig zu machen. Doch leider kommt sie zu spät, er ist tot. Bei dem Opfer handelt es sich um Ian Gendry, den Freund ihrer Halbschwester Lucy. Schnell ist für Laura klar, dass Lucy offenbar wieder in kriminelle Geschäfte verwickelt ist. Sie betreibt einen Handel mit Schwarzmarkt-Medikamenten. DARSTELLER Debra Messing (Laura Diamond) Josh Lucas (Jake Broderick) Laz Alonso (Billy Soto) Janina Gavankar (Meredith Bose) Max Jenkins (Max Carnegie) REGIE Norman Buckley

Emmy-Gewinnerin Debra Messing ("Will & Grace") brilliert als taffe Polizistin Laura Diamond, die für ihre unorthodoxen Ermittlungsmethoden beim New Yorker Police Department bekannt ist. Neben ihrer Polizeikarriere muss sie sich um ihre Zwillinge kümmern. Mit ihrem verantwortungslosen, aber charmanten Nochehemann Jake (Josh Lucas - "Sweet Home Alabama") hat sie ihre liebe Not - zumal er zu ihrem Chef aufsteigt. Die zweite und letzte Staffel der Serie war bis 2. März 2016 auf dem Sender NBC zu sehen.

