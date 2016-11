Fargo Gro├čartiges Staffelfinale!

Malvo ist auf der Suche nach Lester. Durch die Verwechslung mit einer Jacke muss Lesters Frau Linda dran glauben. Als Lester von Molly und den FBI-Beamten zu dem Vorfall verhört wird, bestreitet er noch immer, Malvo zu kennen. Doch die Ermittler sind sich einig und geben eine Großfahndung nach Malvo aus. Das FBI will Verstärkung nach Bemidji schicken und benutzt Lester als Lockvogel. Alle warten auf den großen Showdown. Da entdeckt Gus durch Zufall Malvos Versteck. (In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) DARSTELLER Billy Bob Thornton (Lorne Malvo) Martin Freeman (Lester Nygaard) Allison Tolman (Molly Solverson) Colin Hanks (Gus Grimly) Bob Odenkirk (Bill Oswalt) Oliver Platt (Stavros Milos) REGIE Matt Shakman

Die mit drei Emmys und zwei Golden Globes gekrönte Serie basiert auf dem gleichnamigen Kultfilm der Coen Brüder aus dem Jahre 1996. Martin Freeman (Dr. Watson aus "Sherlock") und Billy Bob Thornton ("The Man Who Wasn't There") als unheiliges Gespann führen die prominente Darstellerliste an. Die Anthologieserie debütierte am 15. April 2014 und soll nächstes Jahr in die dritte Runde gehen. Fix zugesagt für die dritte Staffel hat bereits "Trainspotting"-Star Ewan McGregor.



