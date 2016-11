Detective Laura Diamond Heute mit Doppelfolge!

Debra und Jake sollen den kubanischen Präsidentschaftsanwärter Carlos Hernandez während seines Aufenthalts in New York beschützen. Da wird dessen Bodyguard ermordet, der bereits im Vorfeld vor einem Anschlag auf Hernandez gewarnt hatte....

Der liberale kubanische Präsidentschaftsanwärter Carlos Hernandez ist auf PR-Tour in New York. Während seines Aufenthalts sollen Laura und Jake für seine Sicherheit sorgen. Hernadez' Bodyguard Ernesto Garcia ist davon überzeugt, dass ein Anschlag verübt werden soll. Kurze Zeit später wird Garcia ermordet aufgefunden. Auch wenn es nach Raubmord aussieht, läuten bei Laura die Alarmglocken. Offenbar hat es jemand aus Hernandez' Delegation auf den Politiker abgesehen. DARSTELLER Debra Messing (Laura Diamond) Josh Lucas (Jake Broderick) Laz Alonso (Billy Soto) Janina Gavankar (Meredith Bose) Max Jenkins (Max Carnegie) REGIE Jim Nickas

Neue Folgen von Staffel II jeden Montag auf ORFeins!

Emmy-Gewinnerin Debra Messing ("Will & Grace") brilliert als taffe Polizistin Laura Diamond, die für ihre unorthodoxen Ermittlungsmethoden beim New Yorker Police Department bekannt ist. Neben ihrer Polizeikarriere muss sie sich um ihre Zwillinge kümmern. Mit ihrem verantwortungslosen, aber charmanten Nochehemann Jake (Josh Lucas - "Sweet Home Alabama") hat sie ihre liebe Not - zumal er zu ihrem Chef aufsteigt. Die zweite und letzte Staffel der Serie war bis 2. März 2016 auf dem Sender NBC zu sehen.

Hier erfahren Sie mehr über die Serie