Gigglebug - Kicherkäfer Süßigkeiten-Tag

Im Grünbeerwald riecht es heute ganz besonders gut. Der lang ersehnte Süßigkeiten-Tag ist angebrochen. Allen Waldbewohnern steht es frei, so viele Süßigkeiten zu essen, wie sie wollen! Kicherkäfer will erst aufhören, wenn er platzt, bekommt zu seinem Verdruss aber immer nur kleine Portionen serviert. Als Kicherkäfer beweisen will, dass er auch große Portionen verputzen kann, schlägt sein Magen ihm einen Streich.