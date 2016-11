K 3 Die Entf├╝hrung

Als die K3 Girls eine Pressekonferenz in Dubai besuchen wollen, werden sie von Professor Franck Einstine in eine Falle gelockt und gefangen genommen. Offenbar ist Einstine jetzt völlig größenwahnsinnig geworden. Er fordert, dass in Windeseile ein gigantisches Hochhaus errichtet und mit seinem Namenszug versehen wird. Andernfalls droht er, die Mädchen in Nerds zu verwandeln.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)