The Big Bang Theory Freiflug nach Genf

Der Valentinstag steht vor der Tür und die vier Jungs überlegen, wie sie den Tag verbringen werden: Howard plant ein romantisches Abendessen mit Bernadette, Sheldon ignoriert die Feierlichkeiten und Raj ist verzweifelt, da er wieder einmal allein sein wird. Als Leonard berichtet, dass er just am Valentinstag an einem Kongress in Genf teilnehmen wird, ist Sheldon sofort Feuer und Flamme. Er ahnt nicht, dass Leonard nicht ihn, sondern Penny als Begleitung mitnehmen will.