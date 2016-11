Scrubs - Die Anfänger Mein erster Tag

Soeben haben sie das Medizinstudium erfolgreich abgeschlossen. Nun wartet der Ernst des Lebens auf J.D. und seinen Kumpel Turk. Sie treten ihre Stelle als Assistenzärzte im Sacred Heart Krankenhaus an. Schnell merken die beiden, dass sie vom Image der 'Götter in Weiß' noch meilenweit entfernt sind. Gleich am ersten Tag eckt J.D. mit Dr. Kelso, dem Chefarzt der Klinik, und seinem Kollegen Dr. Cox an. Außerdem machen er und Turk Bekanntschaft mit der hübschen Elliot, einer weiteren Assistenzärztin.