ORF-Premiere: Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1 ("The Hunger Games: Mockingjay Part 1") Heute Abend Frauenpower im Doppelpack!

Grandioser Auftakt zum ultimativen Showdown der packenden Bestseller-Reihe. Jennifer Lawrence wird von Julianne Moore zur Symbolfigur der Rebellen aufgebaut, Donald Sutherland setzt als Diktator auf ihren Freund Josh Hutcherson, den er in seiner Gewalt hält. Ein gnadenlos geführter Medienkrieg entscheidet das Schicksal von Panem.

Der dritte und letzte Band der "Tribute von Panem"-Reihe von Suzanne Collins wurde aufgrund seiner Länge in zwei Filme aufgesplittet. "Mocking Jay Teil 1" erschien im November 2014 und lockte fast 414.000 Zuseher in die österreichischen Kinos. Der in Wien geborene US-Regisseur Francis Lawrence ("Wasser für die Elefanten") übernahm zum zweiten Mal das Regiezepter und knüpft nahtlos an den vorherigen Teil "Catching Fire" an.

ZUR STORY Im ersten Teil des großen Finale-Zweiteilers wird Katniss zur Galionsfigur der Rebellion aufgebaut. Oberstratege ist dabei Plutarch Heavensbee (Philip Seymour Hoffman) der die neu gewählte Präsidentin von Distrikt 13, Alma Coin, (autoritär aber menschlich: Julianne Moore) unterstützt. Eine großangelegte Kampagne rund um Katniss mit dem Symbol der Rebellion, des Spotttölpels (Mockingjay), wird vorbereitet - doch Katniss lehnt zunächst ab. Erst, als sie die Zerstörung ihres Heimatdistrikts 12 wahrnimmt und zudem sieht, wie Präsident Snow (Donald Sutherland) ihren geliebten Freund Peeta (Josh Hutcherson) in Talk-Shows instrumentalisiert, stellt sich Katniss als Aushängeschild des Aufstands zur Verfügung. Mit Hilfe der schillernden Effie Trinket (Elizabeth Banks), Tech-Genie Beetee (Geoffrey Wright) und eines Filmteams unter der punkigen Regisseurin Cressida (Natalie Dormer, Anna Boleyn aus "Die Tudors") werden Rebellen-Propagandaspots gedreht und die Kriegsmaschinerie angekurbelt. Die Revolution kann beginnen!

Hochkarätige Besetzung Oscargewinnerin Jennifer Lawrence ("Silver Linings") gibt erneut die starke, rebellische Kämpferin Katniss. Neben den bekannten Gesichtern der ersten beiden Teile Josh Hutcherson, Liam Hemsworth und Donald Sutherland sind auch Elizabeth Banks als exaltierte, aber gutherzige Präsentatorin mit von der Partie, wie auch Woody Harrelson als Motivationscoach Haymitch Abernathy und Stanley Tucci als schriller Moderatorengeck Caesar.



Wieder mit dabei ist neben Philip Seymour Hoffman (der während der Dreharbeiten starb und dem der Film gewidmet ist) auch der britische Darsteller Sam Claflin ("Snow White and the Huntsman", "Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten") als verbündeter Mitstreiter Finnick.

Golden Globe für Besten Filmsong Die neuseeländische Sängerin Lorde gewann den Golden Globe für das von ihr (gemeinsam mit Joel Little) komponierte Titellied "Yellow Flicker Beat". Jennifer Lawrence bewährte sich in ihrem Gesangsdebüt gleich so gut, dass sie bei den MTV-Movie Awards für ihren Song der Rebellion mit dem 'Preis für Besten Musikalischen Moment' ausgezeichnet wurde. Elizabeth Banks in der Rolle von Effie Trinket erhielt einen MTV-Movie Award für 'Beste Leinwand Verwandlung'.

Kurzinhalt Distrikt 12 wurde von der Regierung völlig zerstört. Katniss und die wenigen Überlebenden haben sich in den unterirdisch gelegenen Distrikt 13 geflüchtet. Dessen Präsidentin Alma Coin sieht in Katniss die ideale Galionsfigur für den Aufstand gegen die Schreckensherrschaft des Kapitols. Eine Medienkampagne mit Clips aus den Kriegsgebieten soll die Revolution weiterführen. Aber auch Präsident Snow hat einen Talon in der Tasche: Katniss' geliebter Freund Peeta scheint die Seiten gewechselt zu haben!

DARSTELLER

Jennifer Lawrence (Katniss Everdeen)

Josh Hutcherson (Peeta Mellark)

Liam Hemsworth (Gale Hawthorne)

Woody Harrelson (Haymitch Abernathy)

Elizabeth Banks (Effie Trinket)

Julianne Moore (Präsidentin Alma Coin)

Philip Seymour Hoffman (Plutarch Heavensbee)

Jeffrey Wright (Beetee)

Stanley Tucci (Caesar Flickerman)

Donald Sutherland (Präsident Snow)

Toby Jones (Claudius Templesmith)

Willow Shields (Primrose Everdeen)

REGIE

Francis Lawrence

DREHBUCH

Danny Strong

Peter Craig

KAMERA

Jo Willems

MUSIK

James Newton Howard

STORY

Suzanne Collins (Roman 'Die Tribute von Panem - Flammender Zorn')

JENNIFER LAWRENCE ... gehört zu den derzeit meistbeschäftigten und zugkräftigsten Schauspielerinnen der Traumfabrik. Im Jahre 2014 brachten es allein die beiden Filme "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit" und "Die Tribute von Panem - Mockingjay (1)" zusammen auf über $1,4 Milliarden Dollar Einspiel weltweit. Im Jahr 2016 führt sie laut "Forbes"-Magazin zum zweiten Mal in Folge die Liste der bestbezahlten Schauspielerinnen weltweit an. Zwischen Juni 2015 und Juni 2016 verdiente sie rund $46 Millionen Dollar, der Großteil stammt aus den Einnahmen der "Tribute von Panem"-Reihe.

Oscar für "Silver Linings" Die inzwischen 26-jährige Schauspielerin aus Louisville, Kentucky, die keinen Tag in der Schauspielschule verbrachte, machte erstmals mit einer starken Darstellung in dem Sozialdrama "Auf brennender Erde" (2008) auf sich aufmerksam, für das sie bei den Filmfestspielen in Venedig den Preis als Beste Nachwuchsdarstellerin erhielt. Zwei Jahre später feierte sie ihren internationalen Durchbruch mit dem Indiedrama "Winter's Bone" für das sie ihre erste Oscarnominierung als beste Darstellerin kassierte. Im Jahre 2012 folgte die heißbegehrte Hauptrolle in der Romanverfilmung "Die Tribute von Panem", im selben Jahr spielte sie sich als labile junge Frau in der Tragikomödie "Silver Linings" in die Herzen der Zuseher und der Academy-Award-Jury, die sie mit dem Oscar als Beste Hauptdarstellerin (siehe Bild) auszeichnete. Neben vielen weiteren Preisen gewann sie für ihre Darstellung den Golden Globe und den MTV-Award für 'Beste Kussszene' (mit Bradley Cooper).



Bild: Jennifer Lawrence bedankt sich für den Oscar für "Silver Linings" während der 85. Oscar-Verleihung am 24. Februar 2013. Quelle: APA/AFP/Robyn Beck

Golden Globe für "Joy" Bei der diesjährigen Golden-Globe-Verleihung wurde sie für ihre Rolle der Mop-Erfinderin Joy Mangano im Biopic "Joy - Alles außer gewöhnlich" (erneut mit Regisseur David O. Russell) mit ihrem dritten Golden Globe geehrt. Zuletzt war sie bei uns als Mystique im bislang letzten Teil der Superhelden-Reihe "X-Men: Apocalypse" zu sehen.



Privat war sie fünf Jahre mit dem gleichaltrigen englischen Jungschauspieler Nicholas Hoult ("Warm Bodies", "About a Boy") in einer On/Off-Beziehung liiert, den sie bei den Dreharbeiten zu "X-Men: Erste Entscheidung" kennenlernte. Nach der Trennung von Hoult war sie kurze Zeit mit "Coldplay"-Frontman Chris Martin zusammen. Seitdem ist die 1,73m große ehemalige Cheerleaderin immer noch auf der Suche nach ihrem Traumprinzen.



Bild: Jennifer Lawrence mit ihrem Golden Globe für ihre Darstellung in "Joy" im Pressesaal des Beverly Hilton Hotels während der 73. Verleihung der Golden Globes am 10. Jänner 2016. Quelle: APA/AFP PHOTO/FREDERIC J. BROWN