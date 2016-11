Die Helden der Stadt Die Schatzkarte

Fantastische Abenteuer, liebevoller Zusammenhalt, gemütliche Atmosphäre: In der schwedischen Zeichentrickserie wird Teamarbeit und gegenseitige Unterstützung großgeschrieben. Ihre heimlichen Helden sind Paul Polizei und Fiona Feuerwehr. Um ihre Einsätze kreisen sämtliche Geschichten.



Kein Zweifel, Paul Polizei und Fiona Feuerwehr haben den schönsten Job der Welt! Tagtäglich kümmern sie sich um ein sorgenfreies Leben in ihrer kleinen Stadt. Blitzschnell greifen sie ein, wenn andere in Not sind, fangen Diebe, löschen Feuer und vieles mehr. Einer ihrer besten Freunde ist Kasimir Krähe, der wohl größte Pechvogel aller Zeiten. Egal, in welchem Schlamassel er gerade steckt, Paul und Fiona werden ihm helfen. Denn auf die beiden ist unter Garantie in jeder Situation Verlass!



Heute:



Die Schatzkarte

Beim Windsurfen macht Hot Dog Herbie die Entdeckung seines Lebens! Ihm fällt eine Flaschenpost in die Hände. Die Nachricht darin entpuppt sich als alte Schatzkarte. Auf der Suche nach den versteckten Kostbarkeiten gräbt Hot Dog Herbie zusammen mit Bagger Bernd jede Menge Löcher in die Gärten und Parks der Umgebung. Derweil sind Paul Polizei und Fiona Feuerwehr einem Dieb auf den Fersen, der die Stadt in Atem hält.