Die Simpsons Killer und Zilla

Seit einer gefühlten Ewigkeit träumt Tingeltangel Bob davon, Bart den Garaus zu machen. Als ihm dies endlich gelingt, mischt sich in die Freude bei Bob bald das ungute Gefühl, dass sein Leben nun keinen Sinn mehr hat. Indes opfert Grampa tagtäglich ein Donut an ein Seeungetüm, um es zu besänftigen. Als der alte Mann stirbt, fängt das Monster prompt an, die Stadt zu terrorisieren. Milhouse, Lisa und Bart geraten bei einer Wanderung in ein Erdloch und kommen dabei mit einem giftigen Stoff in Berührung.