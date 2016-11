Trophy Wife Hallo Halloween!

Bert liebt Halloween. Umso enttäuschter ist er, als seine Mutter Jackie das falsche Kostüm für ihn aussucht. Kate gelingt es dagegen, eine richtig tolle Verkleidung aufzutreiben. Bert ist so angetan von Kates Iron-Man-Kostum, dass er unbedingt mit ihr Süssigkeiten einsammeln gehen will anstatt mit Jackie. Derweil versucht Pete den Schuldigen zu finden, der letztes Jahr sein Haus mit Eiern beworfen hat.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)