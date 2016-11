Happy Endings Thanksgiving mit Hindernissen

Dave und Alex laden die Clique zum Thanksgiving-Essen in ihre neue Wohnung ein. Dave, der stolz darauf ist, zu einem Sechzehntel Navajo zu sein, will sein kulturelles Erbe präsentieren und ein richtiges Navajo-Thanksgiving feiern. Für eine besondere Überraschung sorgt aber auch Max. Ihm ist es gelungen, sich eine Kopie von jener Folge der Show 'The Real World' zu besorgen, durch die sich die Clique vor zehn Jahren kennengelernt hat. Dabei kommen einige peinliche Geheimnisse ans Licht.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)