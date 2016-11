Jamies 15 Minuten Küche Pasta Pesto & Schwedische Fleischbällchen

Auch in nur 15 Minuten lässt sich Köstliches auf den Tisch zaubern. Diesmal bereitet Jamie Oliver schwedische Fleischbällchen mit einer ganzen Palette an Beilagen zu. Neben Sellerie werden Blattspinat, Basmati-Reis sowie eine köstliche Cranberry-Sauce serviert. Außerdem auf dem Speiseplan: Hühnerbrust mit 'Pasta Pesto' à la Jamie. Basis des Pestos bilden grüne Bohnen, die Pasta selbst besteht aus zerbrochenen Lasagne-Teigblättern.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)